Bruno Santini conquista la Rai. In arrivo ’Lea 2’

L’attore campigiano Bruno Santini torna sugli schermi della Rai. Da domenica 12 novembre, infatti, prende il via, su Rai1, in prima serata, la programmazione di "Lea 2 – i nostri figli", secondo capitolo dedicato all’infermiera pediatrica dell’ospedale di Ferrara che vede come protagonista Anna Valle. "E’ una fiction alla quale sono molto legato – dice Santini -, il personaggio del professor Verna non è certo un campione di simpatia, lo si è già visto nella precedente serie e il rapporto con il figlio Pietro, interpretato da Primo Reggiani, non è dei più idilliaci; ma non starò qui a svelare quale sviluppo avrà in questo secondo capitolo. Certo è che per un attore, il ruolo di un personaggio negativo è assolutamente stimolante". Quello che sta per andare in onda è il sessantesimo lavoro per Santini, tra film e fiction Tv, e dopo una serie di personaggi positivi (medici, avvocati, notai, ispettori e procuratori) ""scoprirmi con la grinta dell’antipatico – aggiunge - non mi dispiace affatto". Tutto questo a coronamento di di un momento davvero interessante della sua carriera artistica: è nel cast del debutto alla regia di Lorenzo Borghini "Doppio passo", dove interpreta il ruolo del direttore sportivo della squadra di calcio in cui milita il protagonista, e i suoi "Avatar" sono presenti in ben due mostre: quella ospitata al Museo di Scienze Naturali di Jesolo, dove interpreta un esploratore alle prese con ritrovamenti di fossili dell’era glaciale, e quella del Museo delle illusioni a Palazzo Barolo a Torino, dove fa da guida, tramite l’uso del QRcode, a giochi percettivi e multimediali.