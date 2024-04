Brillante, Fabrizio Bosso ospite dei Zap the Lap

Il secondo appuntamento della rassegna "Brillante is a festival", organizzata da Music Pool in collaborazione con Arci Firenze, vede alla ribalta del Brillante – Nuovo Teatro Lippi, domani (ore 21,30) gli Zap The Lap con un ospite d’eccezione: Fabrizio Bosso. Stavolta il carismatico musicista arricchisce con estro e melodie jazzate il sound creato da Andrea De Donato ai synth e alle tastiere, Daniele Vettori alla chitarra, Francesco "Kekkone" Cherubini alla batteria e Marco Caponi al sassofono e alle tastiere. Quello degli Zap The Lap è un progetto strumentale nato in seno della funky band Dirotta su Cuba (dove militano per molti anni), che ora emerge con forza autonomamente con un repertorio originale, che unisce il funk, suonato per anni in vari tour, al jazz, di cui gli Zap The Lap sono da sempre appassionati. Il risultato è l’ottimo primo album "The First Lap", che il quartetto fiorentino, arricchito dall’estro di Bosso presenta in concerto. Le tessiture melodiche e armoniche della tromba del grande jazzista regalano alle composizioni degli Zap affascinante profondità e un ritmo che mette in luce l’emotività e la sinuosa ballabilità di questi nuovi brani mossi da un suono elettrico, vibrante, che fonde la scuola del jazz elettrico degli anni ’70 con le influenze del nuovo jazz ibrido americano carico di soul e funk, ma anche di tradizione e modernità. Un mondo sonoro in costante mutamento, vissuto con grande libertà.

Giovanni Ballerini