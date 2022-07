Poker di grandi chef per insolite esperienze culinarie

Firenze, 28 luglio 2022 - Una serata di magia, di simpatia, di amicizia, di bravura. Quella offerta a un pugno di fortunatissimi ieri sera alla Gucci Osteria di Massimo Bottura in Piazza della Signoria, in quel luogo delle meraviglie che è il Gucci Garden inaugurato nel 2018. Poco lontano dal Giardino 25 aperto lo scorso 14 febbraio e già meta mondiale degli appassionati dell’aperitivo. Sei i cocktail proposti dalla bar manager Martina Bonci, tutti favolosi e a base di Elisir d’ Elicriso di Giorgio Bargiani. Dunque prima l’aperitivo su una Piazza della Signoria che fiammeggia al tramonto poi tutti alla Gucci Osteria con un dècor all’altezza dell’evento, tra i piatti Richard Ginori e le composizioni di fiori realizzate da Maurizia Venturi tra dalie, ortensie e bocche di leone. Un giardino d’incanti che ha dato il via alla cena, davvero stupefacente. A fare gli onori di casa, come sempre simpatico, ecclettico e travolgente Massimo Bottura che ha fondato la Gucci Osteria col presidente della maison Gucci Marco Bizzarri, suo compagno di scuola al liceo. Un’amicizia forte tra due uomini speciali. Ora la Gucci Osteria oltre che a Firenze è stata aperta anche a Los Angeles, Seoul e Tokyo. Ora ieri sera quattro chef celebri, una cucina, un menù a sorpresa e un'indimenticabile celebrazione della multiculturalità: ecco il primo Culinary Carousel che debutta nel mondo da Firenze, proprio dai tavoli della Gucci Osteria da Massimo Bottura, nel cuore della città. La nuova serie di insolite esperienze culinarie è stata pensata per mettere in risalto la creatività di alcuni tra gli chef più famosi del mondo, invitandoli a creare un menù inatteso e fantasioso che accompagni gli ospiti in un viaggio di scoperta gastronomica. Ricevuti da Giovanni Baldi, direttore del Gucci Garden gli ospiti di queste tavole dei sogni hanno atteso ogni piatto tra sorpresa e trepidazione. E non sono stati delusi. Per Firenze ...