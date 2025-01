Botti di Capodanno, raffica di interventi dei vigili del fuoco: 30 incendi a Firenze

Firenze, 1 gennaio 2025 - Nonostante le campagne di sensibilizzazione che hanno invitato a festeggiare responsabilmente, senza procurare danni a persone e cose, anche quest’anno non sono mancati gli interventi dei vigili del fuoco, chiamati a intervenire per spegnere incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno. Circa 30 sono stati questa notte gli interventi dei pompieri a Firenze, dal centro alle periferie. I botti della notte di Capodanno hanno dunque avuto i loro effetti, e in vari punti della città i petardi e le scintille dei botti sono finite in punti sensibili e hanno appiccato dei roghi. In particolare le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nello spegnimento di incendi di cassonetti dei rifiuti che avevano preso fuoco. Incendi causati dalla detonazione di petardi, botti, artifizi pirotecnici. Non solo. A causa dello scoppio di petardi hanno preso fuoco anche vari arredi urbani. Le squadre dei vigili del fuoco sono state anche impegnate nelle verifiche per lo scatto di allarmi antincendio, che sono stati attivati dai fumi delle deflagrazioni avvenute nelle vicinanze di sensori. Le verifiche hanno dato esito negativo. Maurizio Costanzo