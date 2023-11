"Bottegai", Ugo Chiti in tre monologhi

Tre monologhi di Ugo Chiti per "Il Respiro del Pubblico Festival 2023", a cura di Cantiere Obraz con il contributo della Fondazione CR Firenze. Oggi (ore 16,45) nello spazio di Progetto Arcobaleno (via del Leone 9 a Firenze), va in scena "Bottegai: un delirio, una riflessione, una confessione" con Massimo Salvianti, Lucia Socci e Andrea Costagli. Tre storie scritte in tempi diversi, per occasioni diverse che rivelano un legame reciproco, una serie di punti comuni, una sorta di comune ribaltamento delle convenzioni. Così la parola ’bottegai’, questo dispregiativo, questo termine assolutamente offensivo, diventa, nel designare i protagonisti delle storie una specie di affettuoso epiteto, pieno di malinconica umanità in Silvana e in Rutilio, e di ingenuo, stupefatto smarrimento de La porcilaia. Info: 3281445127.