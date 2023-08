Bagno a Ripoli, non accetta la fine della relazione e picchia la ex fidanzata: arrestato

Bagno a Ripoli (Firenze), 3 agosto 2023 – A Bagno a Ripoli i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 44 anni, di origini peruviane – pregiudicato e già sottoposto a una misura alternativa – per aver aggredito e picchiato la ex fidanzata, procurandole con pugni un trauma facciale e varie contusioni.

I motivi dell'aggressione, ricostruisce l'Arma, sarebbero legati all'incapacità dell'uomo ad accettare la fine della relazione sentimentale con la vittima. In particolare i militari sono intervenuti la mattina dell'1 agosto nella sua casa, su richiesta della vittima che poco prima aveva subito un'aggressione fisica con pugni sul volto e sul busto.

I carabinieri hanno identificato le controparti e da subito notato in casa oggetti distrutti e chiazze di sangue a terra. Veniva pertanto richiesto l'intervento di personale sanitario per aiutare la donna.

Gli accertamenti hanno poi permesso ai carabinieri di accusare il 44enne per lesioni personali, aggravate da motivi abietti e futili, motivo per cui l’uomo è stato arrestato e portato a Sollicciano dove attende l'udienza di convalida.

Inoltre, nel corso delle indagini i militari hanno accertato che la sera prima degli eventi che hanno determinato l'arresto, l'uomo, dopo aver condotto la vittima in macchina in una zona boschiva di Bagno a Ripoli, l'avrebbe immobilizzata ed iniziato a baciarla con insistenza contro la sua volontà, salvo poi fermarsi ed interrompere la condotta. Anche questo episodio è stato messo al vaglio dell'autorità giudiziaria.