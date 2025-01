Botte del Palio ritrovata. La Sorms ringrazia: "Ora custodita al sicuro"

La botte del palio di San Mauro è tornata a casa. Dopo il furto durante le festività natalizie e il recupero di venerdì in un campo dei dintorni, è infatti ora custodita in un luogo sicuro. "Ringraziamo i cittadini che hanno collaborato al suo ritrovamento – dice Adriano Paoli, consigliere della Sorms -. Proprio grazie a un cacciatore della zona che aveva visto il nostro appello su Facebook, siamo riusciti a recuperarla e a portarla in un luogo sicuro".

L’episodio ha intanto riacceso l’attenzione del paese nei confronti della Corsa delle Botti, con la quale tradizionalmente i rioni di San Mauro erano soliti contendersi il Palio del Moro. Da alcuni anni infatti la manifestazione è stata sospesa, a seguito dello stop dovuto alla pandemia e delle successive difficoltà a ripartire. Proprio l’interesse manifestato da tanti cittadini a seguito del furto ha però dato speranza agli storici promotori dell’evento e chissà che questo episodio non possa finire per diventare un incoraggiamento alla ripartenza del palio.

Li.Cia.