Botte al vigilino: naso fratturato ’Cosa mi guardi?’, poi il pugno. La Sas: "C’è clima di violenza"

"Cos’hai da guardarmi?". Quindi uno spintone e un cazzotto in faccia che gli ha spaccato il naso. Un pomeriggio da incubo quello di martedì per un cinquantasettenne dipendente dei Serivizi alla Strada brutalmente aggredito, senza motivo, da un uomo all’interno di un bar a Porta al Prato. A raccontare lo spiacevole episodio il presidente della società Andrea Pugliese.

"Paolo era a lavoro quando insieme ha fatto una breve pausa al bar perché il collega che era con lui aveva bisogno di recarrsi al bagno. Mentre Paolo lo aspettava ha incrociato per caso lo sguardo di un uomo che senza motivo lo ha apostrofato. Il nostro dipendente non ha reagisto ma questi gli si è fatto sotto minaccioso, lo ha spintonato e poi gli ha dato un pugno in faccia facendolo cadere. E’ stato subito soccorso, perdeva un sacco di sangue. In ospedale gli hanno dato 25 giorni di prognosi, ha il setto nasale fratturato". Pugliese è ancora scosso: "Stamani (ieri ndr) l’ho chiamato, si era tranquillizzato ed era pronto a fare denuncia. – racconta – Siamo convinti che l’episodio non sia da collegare al lavoro di Paolo: il nostro diepndente si è semplicemente imbattuto in un balordo che spero venga rintracciato il prima possibile e punito. L’unico commento che mi viene da fare è che c’è una violenza in giro che fa spavento. Non si può andare avanti così".

Secondo le testimonianze dei dipendenti del bar l’uomo non sarebbe un volto noto in zona. Non sembrava, almeno a colpo d’occhio, in stato di alterazione. Ora saranno con ogni probabilità acquisite le telecamere della zona, per dare un volto a chi lo ha aggredito.Intanto arrivano le reazioni politiche all’accaduto.

Di "episodio grave e inaccettabile che ha colpito lavoratori impegnati in un compito di pubblica utilità a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico" parlano in una nota congiunta Valerio Fabiani, consigliere comunale del Pd e consigliere Speciale delegato al Lavoro per Regione Toscana e il collega in Palazzo Vecchio Marco Semplici, esponente della Lista Funaro ed ex presidente di Servizi alla Strada SpA. "Esprimiamo la massima solidarietà in particolare al dipendente ferito e la vicinanza alla sua famiglia. – le loro parole – L’aggressione non solo colpisce un individuo, ma attenta anche al buon funzionamento dei servizi pubblici e al rispetto delle regole di convivenza civile. In un momento come questo, è fondamentale sottolineare che la condanna di tale gesto deve essere unanime, così come la volontà di garantire che simili episodi non restino impuniti".

E ancora: "Le istituzioni si devono far carico di promuovere ulteriori misure per tutelare i lavoratori impegnati sul territorio e far sì che possano svolgere il proprio lavoro in piena sicurezza".

E. B.