Bottai, l’illuminazione cambia look. Ecco i lavori di ammodernamento

La frazione di Bottai avrà presto nuova luce: l’amministrazione comunale ha affidato i lavori per l’ammodernamento e sistemazione di tutta l’illuminazione pubblica nel nome della visibilità, della relativa sicurezza, di un minor inquinamento luminoso e anche del risparmio energetico.

Tutte le lampade saranno infatti a Led, quindi a minor consumo e a maggiore durata di vita. Il lavoro di manutenzione straordinaria su un impianto ormai vetusto come quello della frazione che fa da ingresso a Firenze per chi proviene dal Chianti, esula dal project financing recentemente firmato per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici di tutto il Comune; questo a causa della necessità di "eseguire celermente in autonomia i lavori sull’impianto di Bottai" anche con la sostituzione di vari pali danneggiati e dunque pericolosi. Con 38 mila euro provenienti da un avanzo di amministrazione, i lavori sono stati affidati alla ditta Fratelli Tabani: nello specifico, saranno sostituiti 62 corpi illuminanti con punti luce a tecnologia Led nel parcheggio, nel giardino limitrofo e nell’area di sosta della strada laterale, nel tratto di via Cassia interna, nel parcheggio condominiale e nel percorso sempre condominiale di via Cassia interna, in via Cassia e all’incrocio con via Colleramole e anche in quest’ultima. Verranno sostituiti sei pali nel tratto della via Cassia interna e installato un nuovo quadro di comando in via Colleramole con fornitura e posa di nuovi interruttori.