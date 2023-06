Boschetto: è chiuso, ma spunta un evento "Gli ambienti sono inagibili solo per noi?"

Una festa con mercatino di scambio dei vestiti usati con aperitivo e musica al Boschetto, lo storico circolo chiuso il 21 maggio viene annunciata su Facebook per domenica 11 giugno, ingresso 5 euro: è lo Svape Party, che in passato c’era già stato. Solo che al Crc Boschetto, l’associazione affiliata Mcl che il circolo lo aveva fondato settant’anni fa, sono state tolte le chiavi dalla parrocchia, alla scadenza del comodato con la giustificazione ufficiale che gli ambienti dovevano essere sanati da irregolarità edilizie e all’impianto elettrico prima di proseguire con le attività. E i soci del circolo che sono stati estromessi dai locali dopo settant’anni non ci stanno: "Se è considerato inagibile, lo è per tutti, non solo per noi!". Poi: "Come possono fare un aperitivo se le relative licenze per la somministrazione sono intestate ancora a noi?" e tornano a ripetere che quella delle irregolarità è una scusa per dare ad altri il circolo, per toglierlo a chi lo ha fondato e fatto diventare un presidio sociale e culturale per tutto il quartiere. Eppure appare l’annuncio sui social: "Una domenica alternativa; vestiti, aperitivo, musica e tanta gente pronta a far festa!".

Durante le aspre proteste del rione per la chiusura, era stato annunciato dalla parrocchia che i locali sarebbero stati dati in uso a un soggetto associativo che avrebbe visto la partecipazione di Carrista e centro sportivo italiano. E spunta una nuova associazione non meglio specificata: "Abbiamo già organizzato questo evento con la vecchia gestione del Boschetto, avevamo affittato le sale e sfruttato l’idea del riciclo dei capi d’abbigliamento a spiega dal numero di telefono del’evento su Facebook a Siamo in contatto con il futuro gestore del Boschetto. Il nome preciso del’associazione non lo saprei dire, mi occupo solo della gestione socia" Poi: "A quanto ci è stato detto renderà agibile la struttura o una buona parte per la realizzazione del’evento". E qui sorge il dubbio allo storico Cc di come sia possibile visto i faraonici lavori di risanamento che erano stati imposti, oltre a come sia possibile ottenere licenza di somministrazione. "Abbiamo notato tanto trambusto sui socia e faremo una riunione all’inizio di settimana nuova con la gestione per capire se sia possibile farlo", concludono gli organizzatori.Nel frattempo nel giardino appaiano cumuli di ricordi che vengono buttati via. "Pure il bancone, no!", dice l’ex presiedente da fuori con le lacrime agli occhi vedendolo sfasciato e pronto per Alia.