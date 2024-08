Via de’ Pecori, commerciante sventa borseggio a un anziano turista

Firenze, 28 agosto 2024 - Borseggiano un turista ma una negoziante dà l'allarme e le due donne vengono raggiunte dai parenti della vittima e dalla polizia. Ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, la polizia di stato ha fermato e denunciato in centro due donne di origine bulgara di 28 e 36 anni che, sulla base di quanto al momento ricostruito, avrebbero poco prima borseggiato un anziano turista in visita al capoluogo toscano con tutta la famiglia.

Dopo aver prelevato dei contanti ad un bancomat, il malcapitato avrebbe continuato la sua passeggiata tra le bellezze artistiche della città gigliata, quando ad un tratto due sconosciute gli si sarebbero accodate.

Ad un certo punto, arrivati all’altezza di via De Pecori, una delle due - verosimilmente spalleggiata dall’altra - avrebbe allungato la mano dentro il borsello della vittima, sfilando delle banconote.

La scena non sarebbe tuttavia passata inosservata per una negoziante della zona che sarebbe uscita di corsa in strada per dare l’allarme.

Le presunte autrici del furto in concorso sarebbero però riuscite ad allontanarsi; non avrebbero fatto tuttavia molta strada, poiché rintracciate e raggiunte poco dopo dai parenti del signore derubato.

Una volante di via Zara è subito intervenuta e gli agenti hanno immediatamente recuperato il probabile bottino del colpo, ovvero una trentina d’euro che una delle fermate aveva provato a far cadere frettolosamente a terra.

Poi, mentre i poliziotti le stavano identificando, da sotto i vestiti della più giovane è caduto invece un rotolo di banconote per un totale di oltre 700 euro.

Gli investigatori non escludono al momento che detta somma possa essere il bottino di altri analoghi colpi. In attesa di ulteriori accertamenti per stabilirne con certezza l’illecita provenienza, il tutto è stato posto sotto sequestro.