Borgo San Lorenzo, inaugurata la rotonda dedicata alla Maratona del Mugello

Borgo San Lorenzo (Firenze), 25 settembre 2024 - La Maratona del Mugello, più antica d’Italia, quest’anno festeggia il suo 50esimo anniversario. E il 21 settembre, a Piazza San Giovanni Bosco, è stato celebrato un momento storico per questo territorio: l’inaugurazione della rotonda dedicata appunto a questa storica corsa. La rotonda, progettata da Mauro Mengoni e realizzata con cura dalla ditta Boni & Rontini, è un’opera che simboleggia la fedeltà e il legame della comunità con questo evento sportivo iconico. L’iniziativa, voluta dall’Asd Maratona del Mugello, è nata per dare visibilità e riconoscimento all’importanza storica e culturale della maratona, che ogni anno attira atleti da tutto il mondo. Molte le autorità presenti, tra cui il sindaco Leonardo Romagnoli, la presidente dell’ASD Maratona Mugello Martina Gherardi, lo storico Aldo Giovannini, e Fulvio Massini. Un momento molto sentito, al quale erano presenti Cristina Braschi, assessora all’istruzione e sanità del Comune di Vicchio, Chiara Minozzi, vice sindaca del Comune di Dicomano, e il sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, che con la loro presenza hanno rafforzato il senso di comunità e partecipazione che rende questo evento ancora più significativo. Naturalmente la società era presente al completo con tutti i suoi dirigenti con in testa la cara Martina Gherardi, figlia di Roberto, che è stato uno dei più attivi atleti del G. S. Marciatori Mugello, Gabriele Sargenti e Damiano Boretti figli degli indimenticabile Franco e Mario, che hanno speso una vita per la società sportiva, diversi amici che hanno disputato la Maratona compreso Luca Tagliaferri, vincitore della Maratona nel 1989 e non per ultimo Fulvio Massini, conosciuto in campo nazionale come preparatore atletico. Da questo momento ogni vincitore della maratona vedrà il proprio nome inciso qui, in questa rotonda, come segno di riconoscimento per l’impegno e la dedizione. Intanto è tutto pronto alla 50esima edizione della Maratona del Mugello, che si terrà il 29 settembre con partenza alle ore 9 da Piazza Dante. Maurizio Costanzo