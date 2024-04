Borgo Nuovo Rilancio produttivo. Una fabbrica e 220 posti di lavoro

Passaggio storico per Pontassieve. Comune ed azienda Bertolotti Rail - che nel 2022 ha acquisito il terreno - srl hanno infatti approvato lo schema di convenzione relativo all’area ferroviaria Borgo Nuovo. In sostanza, il Consiglio comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica delle opere di urbanizzazione e di gestione del rischio idraulico per l’area Borgo Nuovo. Un atto fondamentale che adesso dà il via libera per la fattiva realizzazione delle opere che interesseranno la porzione di ex area ferroviaria acquistata dalla Azienda Bertolotti Rail. Il documento prevede circa un milione di euro destinati ad opere di urbanizzazione propedeutiche alla realizzazione del nuovo insediamento produttivo. Lo schema è un atto indispensabile per il rilascio del permesso a costruire in vista dell’avvio dei lavori da parte dell’azienda, leader del settore della meccanica, che porterà a Pontassieve circa 120 posti di lavoro diretti ed un centinaio nell’indotto. Un progetto di recupero, di occupazione ma - anche - di nuova valorizzazione per un settore che ha caratterizzato la storia produttiva di Pontassieve. Nel dettaglio, saranno realizzate opere di pubblica utilità, che prevedono un generale riassetto della viabilità di fronte alla Scuola Superiore Balducci, con il prolungamento dei marciapiedi lungo via Aretina e l’adeguamento degli spazi sosta per gli autobus. Grazie alla cessione di 2600 metri quadrati di area privata da parte dell’Azienda Bertolotti Rail, sarà realizzata una fascia verde alberata che correrà parallela a via Aretina, ridisegnando e riqualificando la via d’ingresso alla città. Insieme alle opere di decoro e sicurezza di viabilità, gli oneri di urbanizzazione prevedono interventi di gestione del rischio idraulico, con una nuova tubatura per il miglior deflusso delle acque e la costruzione di una cassa di laminazione per mitigare gli effetti di eventi meteo straordinari. "Un percorso – dice l’assessore all’urbanistica ed allo sviluppo economico, Filippo Pratesi - che segna il rilancio produttivo ed occupazionale del territorio, con un nuovo assetto all’ingresso del paese".