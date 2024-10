Borghi più belli d’Italia. Anche Palazzuolo entra in lista

Il borgo entra tra i "Borghi più belli d’Italia". E nei giorni scorsi, alla presenza del presidente della Regione Giani, della consigliera regionale Capirossi e dei sindaci di Scarperia e San Piero Ignesti e di Barberino Di Maio, è stata consegnata l’attestazione al Comune di Palazzuolo, rappresentato dal sindaco Bottino e dal consigliere delegato Claudio Tozzola. Palazzuolo colleziona così un altro riconoscimento: già molti anni fa ottenne la qualifica di "Villaggio ideale d’Italia", dove "vivere è bello", premiato dalla rivista Airone e dall’Unione Europea. E il paese dell’Alto Mugello poteva fregiarsi già da tempo del riconoscimento dei "Borghi più belli d’Italia", ma non l’aveva ancora messo in gioco, per anni. Così, il nuovo sindaco Marco Bottino, con la cerimonia della consegna dell’attestato e delle bandiere, tenutasi in Consiglio comunale, ha voluto evidenziare questa qualifica prestigiosa, della quale in Mugello si fregia anche il paese di Scarperia. "Fu una delle ultime iniziative del sindaco Menghetti, nel 2018 – dice Bottino -, ma poi nessuno si premurò di ritirare la bandiera. Per noi questo riconoscimento è un onore e uno stimolo e ci aspettiamo un doppio effetto: in primo luogo una risposta interna dai Palazzuolesi, che siano orgogliosi" Il sindaco continua: "Poi ci attendiamo una risposta esterna: che Palazzuolo sia attrattivo e noi lo renderemo attrattivo nei confronti di un mondo che possa venirci a trovare". Cosa manca ancora per la promozione turistica di Palazzuolo? "Manca il fare rete – risponde Bottino – Palazzuolo è molto bella ma da sola va da poche parti. Abbiamo tanti eventi, siamo circondati da una natura incontaminata, abbiamo una offerta enogastronomica di alto livello. Ma il salto di qualità lo faremo stando insieme ad altri, alla comunità del Mugello e a quelli della valle del Senio".

Paolo Guidotti