Bonus sport alle famiglie fragili

L’amministrazione comunale ha stanziato 35.000 euro da destinare al sostegno della pratica sportiva per i ragazzi fra i 12 e i 16 anni e fino all’8 dicembre sarà possibile presentare domanda per ottenerlo. Le richieste dovranno essere compilate unicamente tramite procedura online su piattaforma predisposta dal Comune di Fiesole. Il bonus sport segue quello introdotto per la promozione della cultura, che prevede uno stanziamento di 50mila euro. Entrambi sono stati introdotti con l’ultima variazione di bilancio, grazie ad un inatteso aumento delle entrate tributarie quali Irpef e Imu, che hanno fatto registrare un incremento rispettivamente di 150 e 100mila euro. "La giunta ha quindi deciso che parte di questi soldi - ha spiegato l’assessora al Bilancio, Donatella Golini - siano messi a disposizione delle famiglie con figli minori sotto forma di due “bonus“ di nuova istituzione".