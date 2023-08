Bonus Scuola e Trasporti a Bagno a Ripoli: Libri, Astucci e TPL

Gli studenti di Bagno a Ripoli potranno fruire di due differenti bonus: uno dedicato all’acquisto di materiale scolastico, l’altro al trasporto pubblico.

È già possibile richiedere il contributo scolastico regionale finalizzato all’acquisto di libri di testo o altro materiale didattico e per servizi. Può fruirne ogni studente con meno di 20 anni iscritto a una scuola secondaria di primo o secondo grado o a un percorso di istruzione e formazione professionale in una scuola o un’agenzia formativa accreditata.

Per accedere al bonus, l’ISEE familiare non deve essere superiore a 15.748,78 euro. Il contributo va da un minimo di 130 euro a un massimo di 300 euro. C’è tempo fino al 22 settembre per presentare la richiesta per via telematica. Per i cittadini di Bagno a Ripoli poi son previsti anche sconti sugli abbonamenti dei bus: gli studenti di tutti i gradi scolastici, universitari inclusi, possono richiedere al Comune un rimborso pari a 100 euro sull’abbonamento annuale dedicato proprio a chi studia. Per tutti gli altri cittadini, lavoratori o non lavoratori, che fruiscono del mezzo pubblico con un titolo ordinario annuale, il bonus è di 50 euro. Le domande possono essere presentate dal primo settembre online sul sito del Comune. Inoltre chi ha Isee sotto i 20 mila euro, può ottenere per l’abbonamento TPL anche un bonus trasporti nonché detrarne il costo sul 730 pari al 19% (se confermato per il 2024).

Manuela Plastina