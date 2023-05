Bonus idrico Ecco il bando Tutte le novità

Bando per il bonus idrico 2023. È stato pubblicato sul sito web del Comune di Lastra a Signa nella sezione "Altri bandi e Avvisi pubblici" e permette ai cittadini residenti sul territorio di presentare domanda fino al prossimo 16 giugno. Tra i requisiti principali per effettuare la richiesta c’è un valore Isee non superiore a 16mila euro o non superiore a 20mila euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico. Le domande di partecipazione al bando dovranno essere obbligatoriamente presentate tramite il format predisposto sul portale "Presentazione istanze" del Comune di Lastra a Signa, dopo la necessaria autenticazione con Spid. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio relazioni con il pubblico del municipio.

Lisa Ciardi