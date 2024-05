Bonus affitto e bonus giovani. Ecco come ottenerli

Il bonus affitto e il bonus giovani sono le due agevolazioni che, anche nel 2024, sono destinate a chi vive in locazione. Il bonus affitto consente di portare in detrazione parte delle spese sostenute per il canone per l’abitazione principale o per altra abitazione in cui ci si trasferisce per motivi di lavoro. La detrazione varia secondo il tipo di contratto di affitto. Se il contratto è a mercato libero si possono detrarre 300 euro con un reddito complessivo inferiore a 15.493,71 euro e 150 euro con un reddito totale compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro. Oltre questa soglia di reddito non ci sono agevolazioni.

Se il contratto di affitto è a canone concordato, invece, si possono detrarre 495,80 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 247,90 euro con un reddito compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro. Per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro il bonus è di 991,60 euro se il suo reddito è inferiore a 15.493,71 euro e di 495,80 euro se le sue entrate sono comprese tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.

L’altro bonus è quello destinato ai giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti alla stipula del contratto, con reddito complessivo annuale non superiore a 15.493,71 euro e con residenza in un immobile in affitto diverso dall’abitazione principale della famiglia d’origine. La detrazione fiscale è del 20%, fino ad un limite massimo di 2mila euro e con bonus Irpef minimo riconosciuto di 991,60 euro. Ciò significa, cioè, che se, per esempio, il giovane paga 4mila euro annue di affitto, non avrà solo 800 euro di detrazione (ovvero il 20% delle 4mila euro), ma gli saranno comunque riconosciute 991,60 euro, importo base del bonus giovani.

mo.pi.