Bolle di sapone, circo, danza a tanta magia

Poesia, magia, felicità. Ma anche un mondo fantastico, familiare, fatto di acqua e sapone, risate e danze. Dal 5 al 7 gennaio (venerdì ore 21, sabato e domenica ore 17) al Teatro Corsini di Barberino di Mugello arriva lo spettacolo per grandi e piccini "Il circo delle bolle di sapone in su", una creazione di Michelangelo Ricci con Simona Baldeschi, Maria Grazia Fiore, Maurizio Muzzi, Giusi Salvia, Giuseppe Schiavone e Soledad Flemma. La compagnia "Ribolle" propone uno show di danza e circo, energetico, vivace, frenetico e colorato, dove il mondo magico delle bolle di sapone, con il loro sospeso incanto, viene creato e ricreato dai tre protagonisti sul palco (Baldeschi, Fiore e Muzzi). I tre, danzando in un tempo sospeso, producono migliaia di bolle usando oggetti tra i più disparati o facendole nascere dalle sole mani in un vortice di giochi e coreografie. Questi attori raccontano con garbo stupefacente, senza far spreco di parole, come la poesia sia vicina alla vita e viceversa. A cornive viva dello spettacolo, altri artisti propongono gag e clownerie. Il tutto accompagnato da meravigliose musiche. La compagnia "Ribolle" è stata la prima, oltre dieci anni fa, a unire, la magia delle bolle di sapone alla narrazione teatrale, la danza e la musica, creando un mix innovativo che la rende unica e inimitabile. Info: [email protected] oppure 055.841237.