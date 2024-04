Bobo Craxi presenta il libro del "ragazzo socialista" Ciucchi

REGGELLO (Firenze)

Verrà presentato domani alle 10.30, nella sala consiliare del Comune di Reggello, il libro ’Il ragazzo socialista’ scritto da Pieraldo Ciucchi ed Edoardo Tabasso. Ciucchi, nato a Greve nel ’53, è stato iscritto dal 1970 al partito socialista, dentro il quale ha militato a lungo. Già sindaco di Reggello, dove abita tutt’ora, è stato consigliere regionale toscano per tre legislature, venendo eletto prima nella lista Sdi-Repubblicani, poi nell’Ulivo e infine nel Pd-Riformisti. Dopo lo scoglimento del Psi, ha aderito ai Socialisti democratici Italiani, dei quali è stato segretario regionale, e al nuovo Partito socialista.

Il volume racconta la vicenda umana e lo sguardo verso il futuro di Ciucchi, le sue memorie politiche e il suo ottimismo della volontà. Lo stesso vive in prima fila lo scontro dentro la sinistra e l’assedio giudiziario che ne è la declinazione principale, fino dal momento in cui Craxi picchetta il castrum dell’autonomia socialista e lancia la sfida delle riforme e della governabilità, ancorato ai valori del socialismo riformista occidentale. ’Il ragazzo socialista’ è un invito a non stancarsi mai di scavare nella storia del XX secolo, per recuperarne la memoria e ridare al movimento socialista, con le sue conquiste sociali come i suoi pesanti errori e la sua umanità, spesa sempre instancabilmente per l’uguaglianza e la pace, l’onore che gli è dovuto.

"Una testimonianza – si legge nella nota di presentazione del libro – che porta con sé il valore aggiunto di essere vissuta dal di dentro, nel contatto quotidiano con le donne e gli uomini del corpaccione politico reale, con i suoi eroismi e le sue vigliaccherie, le sue miserie e i suoi atti di coraggio, i compagni e le compagne in presa diretta visti con amore e comprensione".

All’evento interverranno i due autori e l’onorevole Bobo Craxi e il senatore Gerardo Labellarte. Porterà i saluti istituzionali il sindaco di Reggello Piero Giunti.