Blocca la circolazione E aggredisce carabinieri

Mattinata di caos alla rotonda di via Baccio da Montelupo. Un migrante ha dato in escandescenze bloccando il traffico dell’ora di punta. E’ successo intorno alle 7,30 nello snodo del traffico più importante del quartiere di Casellina. L’uomo si era piazzato proprio nel mezzo della strada, in modo da impedire il passaggio delle auto. Probabilmente fuori di sé, avrebbe cominciato a inveire contro le persone, avvicinandosi minacciosamente alle macchine. Il serpentone di vetture si è bloccato. Difficile spostarsi per chi era dietro nella coda, situazione complicata da gestire per chi era in testa; alcuni di loro avevano anche bambini in macchina impauriti per quello che stava accadendo. E’ partito l’allarme al 112, che ha inviato sul posto due pattuglie dei carabinieri di Scandicci, un’ambulanza e l’automedica.

Quando i militari hanno provato a farlo ragionare, l’uomo per tutta risposta avrebbe aggredito anche loro. Uno dei carabinieri, raccontano i testimoni, sarebbe stato raggiunto anche da un pugno in pieno volto. Alla fine però è stato possibile bloccarlo e ricoverarlo in ospedale. Una situazione assolutamente folle, quella di ieri mattina. Sicuramente pericolosa, visto che da quella rotonda quell’ora passano migliaia di macchina. E paurosa, soprattutto per i bimbi che stavano andando a scuola e che hanno assistito a quella scena assurda. Da tempo i residenti della zona denunciano un calo nella percezione della sicurezza, e soprattutto richiedono maggiori controlli in un’area di confine che rischia di restare isolata.