Bistecca fiorentina: Alleanza fra Comuni di Scandicci, Lastra a Signa e Montespertoli

Bistecca fiorentina, anche Scandicci sigla il protocollo d’intesa con l’accademia della fiorentina, insieme a Lastra a Signa e Montespertoli. Con l’atto i comuni si sono impegnati a coinvolgere, attraverso i propri canali di comunicazione, la comunità di riferimento nonché a dare risalto alle attività sia del Comitato promotore per le candidature che dell’Accademia. L’Accademia si occuperà di promuovere la realizzazione di incontri divulgativi, a organizzare iniziative di mobilitazione sul territorio e a coordinare il Comitato promotore in tutte le procedure e attività necessarie per le candidature.