Bisonte, solo un punto. Stop amaro al tie break

IL BISONTE FIRENZE

2

HONDA OLIVERO CUNEO

3

FIRENZE: Acciarri 4, Malual 21, Butigan 1, Leonardi (L), Battistoni 2, Giacomello 3, Nervini 6, Baijens 19, Lapini ne, Cagnin 4, Agrifoglio 2, Davyskiba 13. All. Bendandi.

CUNEO: Colombo ne, Martínez 12, Polder ne, Cecconello 9, Panetoni (L1), Dodson 16, Scialanca (L2) ne, Bjelica 15, Bakodimou 1, Signorile 2, Kozuch ne, Brambilla 2, Kapralova 21, Sánchez Savón ne. All. Pintus.

Arbitri: Vagni – Luciani.

Parziali: 25-23, 18-25, 25-18, 16-25, 9-15.

FIRENZE – Un punto muove la classifica ma non basta: la sconfitta de Il Bisonte al tie-break con Cuneo (la sesta consecutiva in campionato) nello scontro diretto con un’altra di bassa classifica aggrava la posizione delle fiorentine, ora terzultime a +2 su Talmassons e Roma e con un punto in meno di Perugia e dello stesso Cuneo. Eppure la partita era iniziata per il verso giusto con Il Bisonte a segno nel primo set e in vantaggio per 2-1 nel terzo. A quel punto alla squadra di Bendandi è mancato l’allungo, ha commesso troppi errori (10 in attacco e 2 in battuta) e sul 2-2 ha regalato i due punti alle gatte trascinate dalla Mvp Kapralova (21 punti col 47% in attacco).

Cuneo scatta con Bjelica e Martinez e arriva al +5 (9-14), ma Firenze resta in scia e sul 21-20 si avvantaggia ma non chiude, rischia ma Davyskiba guadagna il set point che Malual concretizza con un muro su Kapralova. Le ospiti si riprendono, realizzano i primi tre punti, Bajens con due muri le aggancia ma non tiene il ritmo e Cuneo ne approfitta: 1-1.

Il terzo set è di nuovo nel segno de Il Bisonte che sembra aver ritrovato la grinta giusta e lo chiude in scioltezza con Malual, ancora una volta la più decisa. Sul 2-1, quando la strada sembra essere di nuovo in discesa, la squadra di casa ricasca però nella solita incapacità di tenuta, le manca la lucidità necessaria per chiudere i colpi e anche i time-out e le sollecitazioni di Bendandi cadono purtroppo nel vuoto. Situazione, questa, che si ripete nel tie break quando sul 4-4 le bisontine escono definitivamente di scena.

f.m.