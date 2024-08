Birra, pizza, funghi e tortelli. In collina sbocciano le sagre

Fine settimana ricco di feste e sagre per tutti i gusti. A San Godenzo ecco il ‘Bierfest 2024’ da oggi al 25 e il 30 e 31 agosto. L’area delle feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasforma in uno splendido ambiente tirolese, animato da un villaggio di personaggi vestiti con i tipici costumi e tanta musica. Le serate saranno accompagnate da cene con le migliori specialità: stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzle e spazio per i dolci. E ovviamente fiumi di birra: chiara, rossa, weiss e a caduta. Animeranno le serate i Tarabaralla (stasera), domani gli Spritzband e domenica i Johnny Walker.

Ronta, frazione di Borgo San Lorenzo, ospiterà da oggi al 25 agosto e dal 30 al 1° settembre, la Sagra del tortello e del fungo porcino. Le specialità sono quelle tipiche della zona dove spiccano tortelli e carne alla brace. La sagra è organizzata dalla Fortis Juventus e si svolgerà presso il circolo sportivo della Rontese (venerdì e sabato cena dalle 19 e la domenica pranzo e a cena). Arriva alla nona edizione la Sagra del tortello di Firenzuola domani e domenica 25 agosto. Sarà un menù semplice e gustoso quello che attenderà i commensali nel borgo dell’Alto Mugello. Oltre ai classici tortelli di patate fatti a mano ci saranno anche tagliolini, ficattole e carne alla brace, accompagnarti da birra e vino. Sabato cena dalle 19 e la domenica anche a pranzo dalle 12. La sera spazio al ballo liscio.

Allo stadio di San Casciano appuntamento gastronomico promosso dalla Sancascianese calcio. La pizza tiene banco ed è sulla tavola la più richiesta, insieme a piatti della tradizione locale e a ricette con specialità a base di pesce (dal giovedì alla domenica per due settimane). Grande successo per la ‘Festa della pizza’ a San Donato in Poggio. Tutte le sere, fino al 1° settembre, nella struttura accanto alla Coop del paese, saranno serviti antipasti e ottime pizze, sottili e friabili, con tanto condimento e varietà di composizione. E per concludere in bellezza c’è la schiacciata alla Nutella.

Il castello di Barberino Val d’Elsa si prepara ad accogliere la 30esima edizione della cena ‘Porta a porta’, in programma domani alle 20. Con il borgo illuminato a festa e l’allegra musica della Bandaccia, i piatti della tradizione preparati e cucinati dalla squadra dei cinghialai di Barberino Elsa sfileranno sulla spettacolare tavolata di circa 70 metri, allestita tra i varchi medievali del Castello, Porta Fiorentina e Porta Senese.

