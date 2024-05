Piazza Ficino diventa un parco giochi con Bimbolandia

Figline e Incisa Valdarno (Fi), 14 maggio 2024 – Seconda metà della settimana a misura di bambino a Figline Valdarno: per quattro giorni piazza Marsilio Ficino è totalmente dedicata ai più piccoli e al loro divertimento. Torna per la sua decima edizione Bimbolandia, organizzata dalla Pro Loco Marsilio Ficino Il taglio del nastro ufficiale sarà alle 15,30 di giovedì 16 maggio con l’apertura dell’area giostre nella piazza centrale del capoluogo. Il luna park rimarrà aperto per tutta la durata della manifestazione; venerdì dalle 15.30, sabato e domenica dalle ore 10.

Il programma di eventi vero e proprio partirà venerdì 17 maggio alle 17, con l’esibizione canora degli alunni della 3ª della scuola primaria “G.B. Del Puglia”. Alle ore 18, invece spazio alla "Corrida" aperta a tutti i bambini, che potranno così esprimere i loro talenti in erba. Alle ore 21, si esibirà poi il coro della New Corale Alessandri, diretto dal maestro Roberto Mannucci.

Sabato 18 maggio alle 16,30, si svolgerà il saggio in piazza degli alunni della scuola dell’Associazione Scuola di Musica Schumann con la direzione della Maestra Carmela Mazzarella. Fino alle 19.30 tutti in pista con “Verde, giallo e ... STOP!”, un percorso allestito direttamente sulla piazza, sul quale tutti i bambini potranno mettersi alla prova con la propria bici: al termine, ai ragazzi che hanno partecipato sarà consegnata la “ciclopatente”. L’iniziativa sarà replicata l’indomani.

Alle 18 si svolgerà il flash mob “Scegliamo la pace” e alle ore 21 sia piccini che grandi potranno mostrare le proprie doti canore con il “Karaoke in Piazza” insieme a Massi Fruchi.

Domenica 19 maggio alle 17 “SOS Soccorso” curato dalla Misericordia di Figline Valdarno, nel quale i bambini impareranno giocando le basi del primo soccorso. Alle ore 18, infine, tutti i bambini e i ragazzi potranno scatenarsi con la “Baby dance” a cura della Talent Academy.