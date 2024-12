Bimbo di 4 anni precipita dalle scale. Al Meyer per un trauma cranico. Ma non ha riportato gravi ferite

Un bambino di 4 anni ha fatto un volo di diversi metri, pare 7-8, precipitando giù dalle scale ma per fortuna le sue condizioni non sono considerate preoccupanti. E’ successo tutto al terzo piano di un palazzo di via Cironi, nella zona del Romito, nel primo pomeriggio di ieri. Il piccolo è stato portato d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Meyer per un trauma cranico. In base a una prima ricostruzione, per cause da accertare, sarebbe caduto dalla ringhiera delle scale. Per fortuna dopo gli accertamenti sanitari i medici dell’ospedale hanno valutato le condizioni del bimbo di gravità inferiore rispetto alle prime informazioni. Verrà tenuto per una notte in osservazione breve al Meyer.