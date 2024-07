Bimbo di 2 anni in vacanza con i nonni ha rischiato di annegare. Salvato dalla bagnina, ora è al Meyer

Un bambino di due anni deve la vita a una bagnina che ha avuto la prontezza d’animo di tirarlo fuori dalla piscina e di praticargli a bordo vasca le prime tecniche salvavita. Ieri pomeriggio attorno alle 18 si è davvero sfiorato una tragedia al Camping Paradiso. Il piccolo era nella parte della piscina riservata ai bambini e per questo poco profonda. Era insieme ai nonni. Forse è stata sufficiente una piccola distrazione perché il piccolo – arrivato a Viareggio in vacanza con la famiglia da Firenze – andasse con la testa sott’acqua. In piscina si è scatenato il panico, ma per fortuna, la bagnina ha mantenuto i nervi saldi, ha portato il bambino a bordo vasca, lo ha girato su un fianco e gli ha fatto uscire l’acqua che aveva bevuto. Il medico del 118 ha accertato che il bambino si era ripreso, stava bene e non aveva mai perso conoscenza. Ma vista la delicatezza della situazione, è stato portato con l’elicottero Pegaso all’ospedale Meyer in codice giallo per ulteriori accertamenti.