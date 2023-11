Bilancino, spunta l’idea di un’arena per i concerti

Torneranno i grandi concerti sul lago di Bilancino? Il luogo si prestava molto, tanto che nei primi anni duemila, sulle ali dell’entusiasmo per un bacino che si pensava attrattore di grandi investimenti sul fronte turistico e sportivo, si tennero spettacoli di rilievo. Cantarono e suonarono, sulla riva del lago, Gianna Nannini, Tiziano Ferro, i Negramaro, ed altri. Poi tutto si spense, e il lago mugellano, fino ad oggi – e sono passati vent’anni - è stato ben poco "volano di sviluppo" per il Mugello, come si preconizzò invece agli esordi. Ora qualcosa si sta muovendo. E ne è prova la recente legge di bilancio della Regione Toscana, approvata dal Consiglio Regionale. Tra le tante voci previste ce ne è una specifica che riguarda il lago di Bilancino. Vediamola. All’articolo 28 si autorizza la Giunta regionale a concedere al Comune di Barberino di Mugello un contributo straordinario, di un massimo di 1.500.000 euro – suddivisi in due annualità, metà nel 2024, l’altra nel 2025 – "destinata alla realizzazione di un’arena spettacoli in località Andolaccio sul’Invaso di Bilancino". Tale erogazione economica sarà subordinata alla stipula di un accordo tra Regione e Comune per disciplinare modalità di erogazione e rendicontazione. L’arena spettacoli è già disegnata sulle carte progettuali. Compresa l’ultima, stilata ormai diversi anni fa dalla facoltà di architettura dell’Università di Firenze. Che prevedeva tante cose per fare di Bilancino un luogo davvero fruibile e centro sportivo e ricreativo di prim’ordine. Finora rimaste sulla carta. Presentate agli incontri, ma che non sono riuscite a intercettarei finanziamenti.

Paolo Guidotti