Biciclette sicure, arrivano 18 velostazioni con ricarica

Arrivare in tramvia o in treno e lasciare la bicicletta in un parcheggio dedicato, coperto e a prova di ladro. Quasi un sogno per chi usa la bicicletta a Firenze e che presto però diventerà realtà. La giunta comunale ha dato l’ok alla delibera relativa al progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione finanziata con fondi provenienti dal MIT. La proposta prevede la realizzazione delle velostazioni in corrispondenza delle stazioni ferroviarie Piagge, Castello, Rifredi, Statuto e Campo di Marte e delle principali fermate della tramvia. Sarà una struttura chiusa e video controllata: si entrerà attraverso un tornello meccanizzato e all’interno sono previsti portabici in metallo a due livelli e colonnine di manutenzione e postazioni per la ricarica delle e-bike. "Per avvicinare sempre più fiorentini alla mobilità ciclabile dobbiamo necessariamente introdurre soluzioni concrete, realizzare strutture di sosta diffuse e sicure va assolutamente in questa direzione", sottolinea la sindaca Sara Funaro. "Anche Firenze, come le grandi città europee, avrà le velostazioni per una mobilità ciclistica in sicurezza - aggiunge Giorgio -. È un altro tassello del piano bici per incentivare questa forma di mobilità che è centrale per una città più sostenibile".