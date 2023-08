Bici in rosa a Campi: domani il Giro della Toscana femminile, ecco divieti stradali

Domani si corre a Campi Bisenzio la 27esima edizione del Giro Internazionale Femminile della Toscana-Memorial Michela Fanini, una gara a cronometro per cicliste professioniste, e molte strade saranno chiuse e con divieti di sosta per tutto il giorno. Quindi occorre fare attenzione perché alla manifestazione parteciperanno 28 squadre, di cui 18 straniere, con oltre 150 atlete provenienti da diverse nazioni. Il programma prevede la partenza (ore 16) e l’arrivo (intorno alle 19) in piazza Dante, per una gara in linea che si svolgerà su un percorso che interesserà tutto il centro di Campi e l’area verso via Buozzi.

Ecco i divieti più significativi: dalle 7, fino al termine della gara, divieto di sosta e di transito in via Rucellai, nel tratto compreso tra via XXV Aprile e piazza Dante, in piazza Dante, in piazza della Resistenza, nel parcheggio di via Don Gnocchi. Dalle 14 a fine gara divieto di sosta e di transito in via Buozzi, tra piazza Dante e via Fermi, in via S. Stefano; stessi divieti in piazza Gramsci, nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e via Roma, in via Buozzi, nel tratto compreso tra piazza Dante e via Fermi, con il mantenimento, nella rotatoria con via Tesi, di una corsia di marcia, delimitata da transenne, in uscita verso Firenze. Dalle 14 a fine gara divieto di immissione su via Santo Stefano per i veicoli provenienti dalle strade laterali. La mappa dei divieti su www.comune.campi-bisenzio.fi.it