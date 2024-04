Bibliotecari con esperienza. La chiamata del Comune

La Società Cooperativa Culture seleziona,

per il Comune di Firenze, candidati al ruolo

di addetti biblioteca. Le risorse scelte lavoreranno

nei servizi bibliotecari del capoluogo toscano.

Tra i requisiti richiesti laurea (triennale,

magistrale e vecchio ordinamento) con

uno o più corsi di formazione professionale per bibliotecari o con almeno 2 anni di esperienza professionale in ambito bibliotecario. Società Cooperativa Culture è un’azienda leader nell’ambito culturale in Italia. Gestisce servizi per musei, esposizioni, biblioteche, archivi e anche servizi al territorio. Le candidature devono essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo: [email protected]. Nell’oggetto dell’e-mail sarà necessario scrivere: "Candidatura servizi bibliotecari Firenze".