BiblioteCaNova. Ezio Manzini presenta il suo libro

Domani alle 17, nell’ambito dell’iniziativa Dialoghi urbani, presso la BiblioteCaNova Isolotto, in via Chiusi, sarà presentato il libro di Ezio Manzini Abitare la prossimità. Idee per la città dei 15 minuti (Egea, 2021). L’autore dialogherà con Mirko Dormentoni (presidente del Quartiere 4), Camilla Perrone (DiDA, Dipartimento di ArchitetturaAlle 20.30, seguirà la proiezione del film documentario di Federico Micali, Le chiavi di una storia - La comunità dell’Isolotto (2022).