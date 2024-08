Biblioteca, occhiolino ai ragazzi. Nuova area giovani e spazi relax

Biblioteca, arriva l’area giovani. Sarà inaugurato il prossimo 26 agosto lo spazio attrezzato con un nuovo arredo per adattarlo alle situazioni che cambiano e che sono in continua evoluzione. L’area è stata progettata nel soppalco, inserendola tra le due già presenti (ragazzi e adulti). Gli studenti potranno trovare uno spazio appositamente allestito per loro sia per lo studio, che per il relax. In tutto sono stati installati cinque tavoli elettrificati per lo studio per un totale di 24 posti, divisi da pannelli fonoassorbenti su ruote, in modo da poter essere utilizzati a piacimento nel caso di studio collettivo.

Sul fronte relax: attraverso un sapiente gioco di utilizzo degli spazi sono state realizzate due nicchie dotate di librerie a semicerchio, tavolini tondi e poltrone comode dove poter affondare, leggere, chiacchierare.

"La biblioteca – ha detto la sindaca Claudia Sereni – è sempre più casa della cultura e dell’incontro, dove studio e socialità, informazione, crescita e divertimento sono al centro delle attività quotidiane. Con la scelta di creare uno spazio dedicato agli adolescenti in particolare, lanciamo un segnale di attenzione e accoglienza a questa fascia di età straordinaria a cui vogliamo rivolgerci sempre di più, offrendogli uno spazio di studio e condivisione adatto alle loro esigenze. Le famiglie sono l’altro grande pubblico che rende speciale questo luogo. Ed è a loro che si rivolge l’evento più sentito la Notte Magica dove vivere sulla pelle esperienze uniche proprio grazie ai libri e ai loro fantastici protagonisti".

La notte magica, che quest’anno si terrà mercoledì 11 settembre dalle ore 21, prevede una serie di eventi fantasiosi direttamente con i protagonisti di favole e albi illustrati, del mito e dei bestiari medievali, supereroi nei fumetti e cartoon, gli animali veri o fantastici. La sindaca in campagna elettorale ha lanciato anche la proposta di spostare la biblioteca nell’area ex Cnr al centro di un grande processo di trasformazione. Di certo l’attuale struttura nel tempo ha acquisito un’importanza fondamentale per la cittadinanza con le tante iniziative che le hanno dato una reputazione davvero positiva. Lo confermano le presenze: stando ai dati del comune nel corso del 2024 sono stati superati i numeri del 2019 (precovid), con una media di più di 350 presenze giornaliere e più di 75.000 prestiti annui.

Fabrizio Morviducci