Biblioteca chiusa. Infissi da sostituire per ridurre i consumi

La biblioteca comunale di via di Belmonte resterà chiusa fino all’8 di marzo. Porte chiuse per gli scaffali del prestito e la sala lettura e studio: lo stabile è infatti oggetto di una serie di lavori per la sostituzione degli infissi, partendo da quelli al piano terra. I nuovi serramenti in alluminio – spiegano dal Comune – miglioreranno l’efficientamento energetico, riducendo dispersione del calore, consumi e quindi anche i costi. Per gli infissi di ultima generazione, la spesa è di 130mila euro da bando ministeriale per l’efficientamento energetico e ulteriori 50mila euro di risorse comunale.

La "transizione ecologica" della biblioteca è iniziata in questi anni con la sostituzione del vecchio impianto di illuminazione con sole lampade a Led in grado di abbattere i consumi di quasi il 50 per cento. Adesso tocca alle vecchie porte e alle vecchie finestre lasciare il campo ai nuovi serramenti.