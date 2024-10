Carburante in dono per la consegna dei pasti alle mense dei poveri

Firenze, 1 ottobre 2024 - Energia per la solidarietà. È quella che offre Beyfin per questo inizio di stagione a Fondazione Solidarietà Caritas che produce e consegna quotidianamente 1600 pasti nelle otto mense fiorentine che accolgono varie persone, oltre a quelle seguite dai Servizi Sociali del Comune di Firenze. Grazie ad una importante organizzazione logistica di consegna, i pasti cucinati nei tre centri cottura di Via Baracca, Via Corelli e Le Torri (nel complesso di Villa Vogel) vengono distribuiti quotidianamente dagli autisti addetti e raggiungono puntualmente tutte le strutture, oltre a numerosi centri diurni e case di accoglienza disseminati nell’area fiorentina. Per sostenere socialmente questo sforzo Gruppo Beyfin Spa - azienda storica di Campi Bisenzio, attenta da sempre alle esigenze della comunità e del territorio - ha deciso di mettere a disposizione il carburante necessario per dare energia ai cinque mezzi che si riforniscono alla stazione di servizio di Peretola.

È così che l’azienda di carburanti tradizionali e green aiuta concretamente il progetto “La Mensa che Viaggia” lanciato da Fondazione Caritas come iniziativa volta al rispetto della dignità della persona e alla garanzia di ricevere un pasto caldo ogni giorno dell’anno. “Siamo particolarmente onorati di sostenere questo progetto che coincide con la diffusione del nostro Bilancio di Sostenibilità e Relazione d’Impatto 2023 a cui abbiamo dato il titolo di Insieme, spiega Beatrice Niccolai, Ad Gruppo Beyfin Spa. La trasformazione della nostra azienda in Società Benefit ha allargato orizzonte e strategia del nostro essere soggetto sociale oltre che commerciale. Anche per questo stiamo cercando di lavorare per rendere strutturale questa collaborazione con Caritas così come con altri soggetti no profit impegnati a garantire servizi indispensabili per i cittadini di difficoltà. Nel frattempo siamo impegnati con importanti investimenti sul fronte delle energie green per contribuire a dare un futuro alla transizione”. Con questa attività solidale Beyfin torna a sostenere la Fondazione dopo un altro importante intervento - avvenuto nel 2022 - per l’acquisto degli arredi destinati ad alcuni centri diurni e case famiglia. “Ogni anno i nostri furgoni percorrono 200.000 chilometri per consegnare pasti a chi ne ha bisogno” commenta Vincenzo Lucchetti, presidente Fondazione Solidarietà Caritas Ets di Firenze.

“Il carburante donato da Beyfin è un aiuto concreto a volontari, cuochi, autisti che ogni giorno lavorano per garantire un servizio indispensabile. Proprio a sostegno di questo, Fondazione ha lanciato la campagna La mensa che viaggia che invita cittadini e aziende a contribuire alla preparazione di piatti e alle spese di trasporto: “ringraziamo pertanto il Gruppo Beyfin per aver risposto al nostro appello con generosità”. Gruppo Beyfin Spa Società Benefit: quasi 70 anni di storia, 150 stazioni di servizio, 12 depositi, 10 filiali, 380 dipendenti, una rete che si estende nel Centro e Nord Italia con una presenza strutturata in 13 regioni ed un fatturato che nel 2023 ha toccato i 491 milioni di euro, tra combustione (riscaldamento) e autotrazione. Sono i numeri di Gruppo Beyfin Spa azienda privata totalmente a capitale italiano, dedita alla distribuzione di Gpl, carburanti green tradizionali che rappresenta una eccellenza del settore energia. Il gruppo che continua costantemente la sua espansione è guidato da Beatrice Niccolai, figlia del fondatore Luciano, ad di Beyfin dal 26 maggio 2017.

L’azienda è diventata Società Benefit a febbraio 2022. Fondazione Solidarietà Caritas Ets Firenze: Fondazione Solidarietà Caritas Ets è un organismo senza scopo di lucro, nato nel 2019 per supportare la Caritas Diocesana di Firenze nella realizzazione di progetti che, grazie a servizi e strutture, rispondono ai bisogni delle persone povere che vivono in condizione di solitudine, di disagio sociale, bisognose, svantaggiate, emarginate, detenute, malate e vittime di usura. Nel 2023 Fondazione ha aiutato oltre 1600 persone e consegnato pasti a 2900 ospiti accolti nelle strutture. Può contare sull'impegno di 260 dipendenti e centinaia di volontari.