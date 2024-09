Bergamini e Stella, visita a Sollicciano: "È in una situazione drammatica. Gravi carenze infrastrutturali"

"Abbiamo visitato il carcere di Sollicciano a Firenze. È in una situazione drammatica. È una struttura con carenze infrastrutturali gravissime e sconta sia un oggettivo sovraffollamento che carenza di personale. Molte le sezioni chiuse per inagibilità". Lo dichiara la deputata e vicesegretaria nazionale di Forza Italia, Deborah Bergamini, al termine della sua visita alla casa di reclusione di Sollicciano in occasione dell’iniziativa promossa dal partito ‘Estate in carcere’. Una visita (foto) effettuata insieme al segretario regionale di FI in Toscana, Marco Stella, e ai dirigenti azzurri Nicola Nascosti ed Eros Baldini. " Alla direttrice e agli agenti della polizia Penitenziaria va il nostro plauso perchè lavorano in condizioni di enorme difficoltà, con tensioni fra i detenuti che sono evidenti".