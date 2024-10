Benvenuto Libernauta. Educazione alla lettura

Torna Libernauta, il progetto di educazione alla lettura che mette i giovani al centro. È il più longevo e di maggior successo della Toscana, nato nel 2000 per far riscoprire il piacere della lettura ai ragazzi fra i 14 ai 19 anni, giunge al suo 24esimo anno di vita. Circa 18mila i partecipanti dalla prima edizione, solo lo scorso anno oltre 400, ogni anno coinvolte più di 30 scuole secondarie e 40 biblioteche dell’area Metropolitana e del Mugello. Novità di questa edizione, la possibilità di leggere e recensire un libro a piacere, al di fuori della rosa dei Magnifici 15 selezionati, e la possibilità offerta alle scuole di decidere se svolgere le animazioni nelle classi oppure direttamente in una delle biblioteche aderenti al progetto. Le animazioni arriveranno in alcuni centri diurni fiorentini per cercare di intercettare anche i non lettori e i ragazzi in situazioni di fragilità.

A Libernauta - promosso dai Comuni di Scandicci e Firenze, Sdiaf e Sdimm, patrocinato da Ministero dell’Istruzione, Regione e Città Metropolitana - sarà possibile partecipare sia individualmente che in squadra. Per partecipare al concorso individualmente basta recarsi in biblioteca e farsi rilasciare il codice personale e il kit di benvenuto, prendere in prestito uno dei Magnifici 15, andare sul sito libernauta.it e, iscriversi a partire dal 30 ottobre e presentare almeno due recensioni. Tra i premi nella categoria ’in solitaria’: buoni acquisto per librerie, biglietti per cinema, teatro, mostre, concerti e la pubblicazione della recensione migliore sulla rivista Liber, specializzata in libri per bambini e ragazzi. Quest’edizione è stata presentata da Giovanni Bettarini, Fiorenza Poli, Barbara Salotti, Teresa Emiliani e Ilaria Tagliaferri.

