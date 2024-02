"Benvenuti in casa Gori", risate amare senza tempo

Uno spettacolo intramontabile. "Benvenuti in Casa Gori" di Alessandro Benvenuti e Ugo Chiti è di nuovo in scena grazie a Namastè Teatro che lo propone al Teatro Le Laudi di Firenze oggi (ore 17), il 17 febbraio (ore 21) e il 18 febbraio (ore 17). "Siamo molto stimolati e entusiasti all’idea di poter rimettere in scena questo testo di grande successo scritto da due toscani d’eccellenza, Alessandro Benvenuti e Ugo Chiti" fa sapere la compagnia che per presentare lo spettacolo si rifà a quello che lo stesso Benvenuti ha scritto: "E’ la cronaca di un pranzo di Natale realmente accaduto il 25 dicembre del 1986 in casa della famiglia Gori. Per un fortunato caso quel Natale mi trovavo a Pontassieve e in visita alla famiglia Gori. Successivamente riportai ciò che avevo udito all’amico Ugo Chiti ed assieme, più o meno rispettosi degli ispiratori, abbiamo cercato di raccontare anche a voi quello che altri involontariamente avevano raccontato a noi. Così è nato ’Benvenuti in casa Gori’. Se poi, a monte di tutto questo (o anche a valle s’intende) ci siano altre spiegazioni, motivazioni o altro, lasciamo a voi il piacere di scoprirlo". Per questa nuova rappresentazione, vanno in scena Rita Serafini, Andrea Nardi, Sandra Morgantini, Lorenzo Bittini, Fabio Cabras, Michele Fabbri, Barbara Danzè, Stefano Acciarino e Laura Bozzi. "Una storia che riesce a far esaltare al meglio una delle migliori caratteristiche di noi toscani: la risata amara" sostiene la compagnia.