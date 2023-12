Befana sospesa. Un dono ai bimbi meno fortunati

Una "Befana sospesa" per consentire anche ai bambini delle famiglie con minori possibilità economiche di poter ricevere almeno un dono nella giornata dell’Epifania con l’immancabile calza. L’iniziativa è promossa dalla Misericordia di Sesto e conta sulla generosità dei sestesi che, in questi giorni, stanno acquistando i regali natalizi: fino al prossimo 31 dicembre, infatti, chi lo vorrà potrà acquistare in tre negozi del centro cittadino che si sono messi a disposizione per l’iniziativa (le librerie Rinascita Ubik e Liblab e il negozio di giocattoli Magosvago) un gioco o un libro per bambini fino ai 10 anni di età e lasciarlo sospeso. I volontari della Misericordia ritireranno poi, all’inizio del nuovo anno, tutti i doni lasciati nei tre negozi e poi li porteranno ai bambini nella notte della Befana. Le consegneseguiranno le indicazioni e segnalazioni di famiglie bisognose fornite dalla Parrocchie sestesi.