Beatles On The Roof. Firenze come Londra

Nel 1969 i Beatles sorpresero Londra con un live sul tetto dell’edificio che ospitava gli uffici della loro casa discografica. Per l’esattezza era mezzogiorno e mezzo del 30 gennaio quando, negli studi della Apple Corps di Saville Row 3 della capitale inglese, quattro ragazzi di Liverpool, meglio noti con il nome di Beatles, salirono sul tetto del palazzo e iniziarono a suonare alcuni brani di quello che sarebbe stato il loro ultimo disco, ovvero ’Let it Be’. La band diede il via alla performance con ’Get Back’ ed immediatamente cominciò a spargersi la voce per le strade di Londra affollando tetti e balconi vicini, oltre a fermare il traffico e interrompere le attività commerciali locali. Prima che la Metropolitan Police potesse chiudere la scena, la band, insieme al giovane tastierista Billy Preston, completò nove take di cinque canzoni.

Un concerto diventato leggenda, a cui è dichiaratamente ispirato l’evento ’Beatles On The Roof’, in programma oggi (ore 19) sulla Terrazza panoramica del Palazzo degli Affari di Firenze, nel cuore della città. Allora come adesso, saranno 42 minuti di musica dal vivo, una cavalcata nel miglior repertorio dei Fab Four affidata a Iacopo Meille e Federico Piras, musicisti di lungo corso da sempre devoti al verbo di Beatles, e in cui non mancheranno perle dalle carriere solistiche di Paul McCartney e John Lennon. L’evento fiorentino è organizzato dall’Associazione Hottanta Remix, nata da un’idea di Bruno Casini. Inserito nel cartellone dell’Estate Fiorentina 2024 promosso dal Comune di Firenze, il concerto-evento ’Beatles On The Roof’ è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti. Gli interessati possono inviare una email di prenotazione a [email protected].