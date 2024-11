"Basta strumentalizzazioni sul Galileo". Gli ex alunni bacchettano la politica: "Destra e sinistra collaborino"

"Basta strumentalizzazioni sul Galileo. Abbiamo visto in questi giorni molte prese di posizione della politica sul destino del nostro liceo che rischia di essere dimensionato. Onestamente ci saremmo aspettati un sostegno dai politici fiorentini, non che usassero il Galileo per le loro schermaglie". È quanto chiedono gli ex allievi della scuola fiorentina, in una nota condivisa nella loro community che conta quasi 1.500 iscritti. "Che la sinistra lavori con il governo della Regione e Metropolitano, e la destra col governo nazionale per un obiettivo comune: salvare un presidio che caratterizza Firenze e inserire nelle normative regole che salvino gli istituti storici dalla cancellazione e dalla lunga mano della burocrazia - aggiungono - Per nostro conto continueremo a organizzare iniziative popolari, bipartisan, inclusive, che permettano a tutti gli ex allievi e ai fiorentini, comunque la pensino, di godere della nostra scuola e della grande comunità che negli anni vi si è formata".