"Basta fare i ’portoghesi’, pagate il biglietto per vedere i vostri figli"

"Stop ai ‘portoghesi’ del calcio". È il messaggio lanciato dal presidente del Casellina, Giovanni Bellosi, appena arrivato nel nuovo impianto accanto all’A1. Bellosi ha scritto una lettera aperta a genitori e spettatori chiedendo di pagare i sei euro del biglietto, invece di posizionarsi sul cavalcavia dell’A1 o sulle altre zone sopraelevate per ‘scroccare’ la partita. "La finalità principale del biglietto di ingresso alle partite di calcio giovanile – ha detto Bellosi – è quella di contribuire alla sopravvivenza delle società, che in mezzo a mille difficoltà svolgono una funzione sociale essenziale per i bambini e i ragazzi". Il problema si è acuito col nuovo impianto, che è ben visibile da molte angolazioni. "Capisco bene che nel nuovo impianto del Casellina – ha aggiunto Bellosi – la partita sia visibile ovunque, anzi, dal cavalcavia forse la si vede meglio che da bordo campo, allo stato attuale. Decidete pure secondo responsabilità, ma sappiate che guardando la partita sul cavalcavia, i 6 euro risparmiati sono sottratti alla comunità e ai servizi per giovani e bambini. Lascio poi a voi, da genitore a genitore, la valutazione del tipo di esempio che state dando ai vostri figli a guardarli giocare seduti su un guardrail. È da ganzi o da fessi fare i portoghesi alle partite dei vostri figli? Infine un paio di preghiere: almeno non pesticciate le aiuole; risparmiate i 6 euro ma evitate almeno di farci ulteriori danni. A quelli invece che ieri hanno portato via sedie dall’impianto per stare per strada a vedere la partita non ho davvero nessun consiglio da dare, noi andremo avanti per i vostri figli, nonostante voi".

Fabrizio Morviducci