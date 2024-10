Baskin, la pallacanestro inclusiva ’promossa’ al palazzetto dello sport

Baskin: buona la prima. Grande successo, a Lastra a Signa, per la giornata dedicata a questa disciplina, che prevede la possibilità di praticare basket adattato e inclusivo. In questo modo, in campo possono scendere persone di età diverse, normodotate e con disabilità (motorie e intellettive). Il primo evento, voluto proprio per far conoscere questo sport sul territorio e per trovare persone interessate a praticarlo, si è svolto nei giorni scorsi nel palazzetto dello sport lastrigiano. L’iniziativa è stata promossa dal Comune, in collaborazione con Team Nova Basket, con Iride (la società che gestisce gran parte degli impianti sportivi lastrigiani) e con Eisi, l’Ente italiano sport inclusivi. Per questo primo momento divulgativo sono state coinvolte quattro squadre: Baskin Pistoia, Panda Baskin Altopascio, The Orange Baskin Mugello e Colibrì Baskin Polisportiva Castelfiorentino. Ma ora si tratta di andare avanti: in programma ci sono altre due giornate, una dimostrativa e l’altra che permetterà di provare il baskin con giocatori e coordinatori. La società Team Nova, da parte sua, si è già dichiarata disponibile a lavorare per creare una realtà baskin in zona. "L’idea – ha spiegato l’assessore allo sport Mirio Bogani - è nata parlando con Emilio Chiarugi che mi ha spiegato come questo sport, in alcune realtà del Nord Italia, abbia riscosso un ottimo successo. Il passo successivo è stato capire come mettere in atto il progetto anche a Lastra a Signa, dove vorremmo riuscire a dar vita a una squadra".