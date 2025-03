Baroque Festival Florence. Preludio con Enrico Baiano

Mercoledì prossimo (ore 21,15), nell’Oratorio di Santa Maria della Croce al Tempio detto de’ Neri di via di San Giuseppe, a Firenze (ingresso 20 euro, ridotto over 65 15 euro, studenti 5 euro), preludio al ’Baroque Festival Florence’ con uno dei grandi clavicembalisti in attività a livello internazionale: Enrico Baiano, vincitore nel 2024 del prestigioso Premio Franco Abbiati e oggi considerato uno dei più completi ed interessanti interpreti sulla scena della musica antica.

Il curriculum del clavicembalista, clavicordista e fortepianista ospitato dall’associazione Kof è nutrito e luminoso: svolge attività concertistica internazionale con un ampio repertorio ed ha effettuato registrazioni per programmi radiofonici e televisivi in Italia e in vari paesi europei; con le sue numerose incisioni su cd, ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti.

Il grande virtuoso offrirà l’occasione di ascoltare musica clavicembalistica di alto livello: da Louis Couperin a Johann Sebastian Bach passando per Domenico Scarlatti.