Barone e i lavori al Franchi "E’ impensabile giocare fuori Firenze per due anni"

di Giampaolo Marchini

Il Viola Park viaggia spedito, tanto che il ritiro estivo della Fiorentina sarà al centro sportivo. Ma le nubi sul futuro campo di gioco non si sono diradate. Se da una parte il direttore generale viola Joe Barone conferma che i lavori a Bagno a Ripoli sono in dirittura d’arrivo, dall’altra non è per niente sereno per lo stadio Franchi. Anzi. A margine della presentazione dell’inizitiva ’Premio Fair Play educare tifando’, il direttore generale non ha usato metafore per descrivere la posizione della società: "Stiamo lavorando con il Comune per risolvere la questione su dove giocheremo – dice –. Impensabile giocare due anni lontano dal Franchi o fuori da Firenze: non si è mai visto una cosa simile nel mondo".

Poi l’affondo su Palazzo Vecchio: "È ormai da più di un anno che chiediamo chiarezza su questa vicenda. Vogliamo capire, in termini di concessione del Franchi, quale sarà il futuro dello stadio soprattutto in termini di costi. Mi auguro che l’amministrazione comunale ci comunichi al più presto possibile quali siano le nostre responsabilità circa il futuro del Franchi".

Se da una parte (Comune) si professa ottimismo per una soluzione che accontenti tutti; dall’altra (Fiorentina) i dubbi restano e non sono pochi. Dubbi legati, appunto, al futuro e non solo per gli impegni in campionato, ma anche per quelli in Europa, considerato il cammino della squadra. "Abbiamo una società molto sana – la considerazione finale di Barone –, abbiamo bisogno di programmare bene il nostro futuro e dunque vogliamo capire i costi dell’affitto dello stadio Franchi per i prossimi anni perché è una componente per noi molto importante. Commisso sta dando moltissimo alla Fiorentina e a Firenze".