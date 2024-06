Baroncelli, tre volte da sindaco : "Priorità? Opere e infrastrutture"

È un terzo mandato quello di David Baroncelli sindaco del Comune unico Barberino Tavarnelle, prima di quello di Tavarnelle.

Come ci sente a ottenere la fiducia per tre volte consecutive?

"Riparto con più entusiasmo per l’affetto e la vicinanza dimostrata".

Quasi l’80%, sa di plebiscito. "È un esito storico, che oltre a riempirmi di soddisfazione e gratitudine, come cittadino e sindaco e stimola un rinnovato senso di responsabilità a lavorare al servizio della collettività con una dedizione totale".

Quali saranno i primi passi?

"Porterò aventi il compito con uno sforzo di squadra che mira a dare continuità al cammino avviato, a consolidare le scelte strategiche compiute grazie alla fusione che porteranno al nostro territorio 12 milioni di euro nei prossimi 10 anni. Quello che vogliamo è non lasciare indietro nessuno e prendersi cura degli altri secondo i principi altruistici che ispiravano Don Lorenzo Milani".

Dunque un mandato nel segno della continuità, anche nei progetti?

"Siamo all’opera con 9 milioni di euro di investimenti in varie aree. Si è aperto il cantiere per la realizzazione della nuova scuola primaria di San Donato in Poggio con un investimento, finanziato da Pnrr e da risorse comunali per3 milioni e 600mila euro. Quanto al settore viabilità, è in corso l’intervento di asfaltatura della strada a Monsanto mentre si sono conclusi i lavori di riqualificazione del tratto tra Valcanoro e Linari".

Altri lavori in cantiere?

"È partito il progetto di risistemazione del parcheggio di Barberino: 45 posti auto, per una spesa di 800mila euro. In esecuzione anche la riqualificazione della strada di servizio e accesso allo spazio motorio della scuola primaria "Andrea da Barberino". Ed è in via di completamento il primo lotto dei lavori in via Pertini per il risanamento della frana. Alla prima tranche costata 3 milioni e 250mila euro, farà seguito il secondo lotto (1.800.000) la cui gara si terrà nel prossimo autunno. A questi si sommano i lavori al manto sintetico del campo di Barberino (un milione e 200mila euro), il camminamento tra Tavarnelle e Noce (400mila euro) e la riqualificazione di piazza Cresti".

Andrea Settefonti