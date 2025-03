Barberino Tavarnelle vola. Reggello sempre in fuga

Nel Girone E Barberino Tavarnelle strepitoso, batte 4-3 la Castelnuovese e continua la caccia alla lepre Reggello. L’uomo del giorno è il bomber Ghelli che segna una splendida tripletta e insieme al gol di Panerai mettono ko la Castelnuovese. Per il Barberino Tavarnelle di mister Temperini un successo voluto col cuore a dimostrazione di un gruppo forte e coeso contro un avversario che non ha mai mollato, al termine di una partita veramente bella e spettacolare. Ghelli è ora da solo in testa alla classifica cannonieri con gol al 4’, 36’ e 70’ su rigore, Panerai a segno al 7’.

La capolista Reggello risponde da par suo e conquista i tre punti con la rete del bomber Focardi, decisiva per la vittoria 1-0 contro il Gambassi. Un successo importantissimo contro un avversario fra i più quotati del girone. Continua il momento d’oro della Sancascianese, dopo la storica conquista della Coppa Toscana: batte 2-1 l’Audace Galluzzo con reti di Magnelli e P. Casini. Nel Galluzzo ha segnato il gol del momentaneo pareggio Caparrini. Da sottolineare che la formazione gialloverde della Sancascianese ha fatto scendere in campo ben sei Under 21 a dimostrazione di credere fortemente nei giovani. Colpo grosso del Chianti Nord che espugna lo stadio Bozzi del Porta Romana vincendo per 2-0. Il Chianti Nord ha fatto sua la gara con le realizzazioni di Calamandrei e Sidibe. Un risultato che nessuno si aspettava è la vittoria del fanalino di coda San Clemente per 2-0 in trasferta all’Incisa. La formazione dell’Incisa non aveva la giusta concentrazione ed è stata sorpresa dalla vitalità degli avversari. Il Legnaia pareggia per 1-1 ad Ambra ottenendo un punto prezioso con a segno Caldararu. A valanga lo Sporting Arno, vince 6-0 con il Levane: Ippolito 3 gol, Poggiolini, Vernich e Giuntini. Bene la Dinamo Florentia che grazie al gol di Ambrosino batte 1-0 il Pian di Scó e continua la corsa verso la salvezza.

Nel Girone D partite di grande interesse. Nello scontro al vertice parità fra Settimello e Jolo che termina 1-1. Primo tempo sullo 0-0, poi arrivano i gol: al 64’ Rocco per il Settimello e pareggio dei pratesi all’86’ con Balli. Novoli che forza, vince 2-1 al 90’ con reti di Bini e Chakyri contro la corazzata Aglianese. Entrambi i gol dei fiorentini sono stati messi segno nel secondo tempo. Csl Prato-Casale Fattoria si conclude in parità 1-1. Quarrata -Prato Nord 2-1. Maliseti Seano in giornata di grazia e supera 3-1 la Gallianese. I mugellani perdevano 3-0, nel finale all’87’ arriva il gol di Maenza su rigore. Rinviate d’ufficio dal Comitato Toscana Figc-Lnd: Atl. Spedalino-Albacarraia, Sagginale-San Godenzo e Virtus Rifredi-Calenzano.

Francesco Querusti