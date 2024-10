Barberino Tavarnelle super. L’Incisa si regala il poker

Barberino Tavarnelle squadra del giorno nel girone E del campionato di Prima categoria. Batte di forza per 3-1 il Levane e sale nella parte alta della classifica, a conferma delle proprie ambizioni e potenzialità. I gol sono di Panerai, Ghelli e Timonieri, ma il migliore in campo è il veterano Cubillos a testimonianza che la classe non ha età. Il Barberino Tavarnelle di mister Temperini è stato l’indiscusso padrone del campo chiudendo il primo tempo sul 2-0. Il primo gol arriva da calcio d’angolo battuto da Cubillos sul secondo palo, dove Panerai anticipa tutti e realizza. Al 44′ il meritato raddoppio: Cubillos dalla trequarti manda in profondità il terzino Petracchi che mette in mezzo un bel cross per il bomber Ghelli che si libera della marcatura e colpisce per il 2-0. Ad inizio ripresa la reazione del Levane che accorcia le distanze, ma la felicità degli aretini dura poco. Al 66’ Timonieri segna un gran gol su punizione dal limite per merito di un tiro a rientrare di mancino. E la gara si chiude sul 3-1.

Nell’altra gara di cartello del girone E il protagonista è il portiere Magnelli del Chianti Nord. Tre prodezze dell’estremo difensore biancoverde bloccano il risultato sullo 0-0 contro la forte Castelnuovese. Da registrare una traversa per parte in una gara ben giocata da entrambe le formazioni. L’Incisa a valanga sul campo dell’Ambra: 4-0 con realizzazioni di Massa, Cassigoli, Bencivenni e Galanti. L’Audace Legnaia è sfortunata e viene sconfitta in casa dal Gambassi 0-1 che ha segnato con Francini. Anche in trasferta, sul campo della Dinamo Florentia, il Reggello colpisce e prosegue la marcia a punteggio pieno prevalendo 3-1: locali in gol con Fusi, nel Reggello tripletta del centravanti Focardi rientrato in squadra dopo aver scontato la squalifica. Porta Romana-Sporting Arno 0-2 con i locali in difficoltà e il team di Badia a Settimo avanti tutta. San Clemente-Galluzzo 1-2 con gli ospiti che si dimostrano più esperti e forti andando in rete con gli alfieri e giocatori determinanti Paoletti e Di Tommaso. Vaggio Piandiscò-Sancascianese 1-0.

Nel girone D Novoli superstar disputando una gara generosa e da incorniciare battendo il Quarrata 2-0, con reti di Lorenzetti e Bini, conquistando tre punti d’oro. Aglianese-San Godenzo 1-0 con rete decisiva di Vannucci; Casale Fattoria-Calenzano 0-1 con gli ospiti più cinici e pronti a controllare la reazione dei pratesi; Csl Prato-Sagginale 3-2 con reti per i locali di Pagnotta 2 e Attucci, per il mugellani Dreoni e Pieri; Gallianese-Prato Nord 2-1, doppietta di Maenza e gol di Miele per i pratesi; Jolo-Albacarraia 1-1 a segno Bettazzi per i locali e Mbengue per gli ospiti; Settimello-Virtus Rifredi 2-1.

Francesco Querusti