Barberino Tavarnelle show. Pari Galluzzo, Incisa ok

Il Barberino Tavarnelle è una vera macchina da gol e cala il poker anche sul campo del Porta Romana vincendo con un netto 4-0. Una dimostrazione di grande forza con rete iniziale al 12’ del terzino N.Sarti che sale in avanti e mette dentro di destro su azione in area. Al 17’ Mezzetti fa un eurogol: a seguito di rimessa laterale sulla trequarti si avvicina all’area e lascia partire un bolide che si insacca sulla destra del portiere. Il Porta Romana reagisce nel finale del primo tempo con una bella azione di Lomys, ma il portiere Pupilli fa una bella parata e sulla respinta interviene Tumminaro che però colpisce la traversa.

Nella ripresa gli ospiti di Barberino Valdelsa ancora pericolosi con Cubillos, poi è Marangon del Porta Romana, il migliore dei suoi, a cercare il gol senza fortuna. Al 78’ è Morina a deviare in rete su cross di Corti per il 3-0. Ancora Marangon con una bella punizione, ma Pupilli si supera ancora e gli nega la gioia del gol. Il quarto sigillo degli ospiti è di Calosi al 92’ con un diagonale di Calosi su bella azione di Mamma.

La Sancascianese conquista una bella vittoria 2-0 sull’Audace Legnaia. Giocatori decisivi sono Yuri Fusi e il bomber Lumachi, detto il Puma, che in tre minuti (65’ e 68’) mettono al tappeto gli avversari. Entrambi i giocatori sono stati una spina nel fianco di una fragile difesa del Legnaia, con Lumachi ancora una volta strepitoso.

L’Audace Galluzzo pareggia 1-1 sul campo di Gambassi con Terzani dei fiorentini che ripristina la parità dopo il vantaggio locale di Mattia Rosi su rigore. Nel finale decisivo il portiere Bellomo del Gambassi che fa una prodezza su conclusione di Duccio Rosi, a seguito di cross di Burgassi.

Gli altri risultati del girone E di Prima categoria vedono la capolista Reggello battere 2-1 il San Clemente con reti di Focardi e Tozzi, Lombardi per gli ospiti. L’Incisa sconfigge 2-0 la Dinamo Florentia con reti di Massa e Galanti. Colpo grosso del Chianti Nord che espugna 1-0, con rete di Porreca, il campo dello Sporting Arno.

Nel girone D la Virtus Rifredi disputa una bella prestazione e batte 3-1 il San Godenzo, con rete iniziale di Fossati, poi a segno nel finale Ceccherelli e Romanelli. Bel pareggio della Gallianese sul difficile campo del Quarrata per 0-0. Il Sagginale, in formazione rimaneggiata, è sconfitto in casa dai pratesi dello Jolo per 2-1. Il Settimello espugna Maliseti con un netto 2-0. Bene il Calenzano che prevale 2-0 sul Prato Nord con realizzazione di Silvestri ed autogol. Terminano a reti inviolate Albacarraia-Csl Prato e Novoli-Casale Fattoria, due gare con equilibrio di valori sul terreno di gioco.

Francesco Querusti