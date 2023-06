BARBERINO TAVARNELLe

Per incontrare il sindaco basta rimanere a casa. L’ufficio mobile di David Baroncelli continua a viaggiare di frazione in frazione per incontrare i cittadini nei territori di residenza tutti i primi sabati del mese. Dalle 9 alle 10 sarà alla Sambuca nella struttura polivalente "Don Cuba", dalle 10.15 alle 11.15 a Palazzo Malaspina a San Donato in Poggio e dalle 11.30 alle 12.30 a Marcialla presso il Consiglio di Frazione. Gli incontri proseguiranno il pomeriggio all’ex Bird a Vico d’Elsa, dalle 14.15 alle 15.15 e alla chiesa della Compagnia di Linari, nel borgo di Linari, dalle 15.30 alle 16.30. Da settembre riprenderà poi il ciclo di assemblee serali con la giunta comunale nelle frazioni.